حقيقة إنتقال بنجامين بافارد لصفوف إنتر ميلان

يٌعد الفرنسي بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ الألماني الظهير الأيمن للعملاق الألماني، أحد أهداف إدارة إنتر ميلان في الآونة الأخيرة في فترة الميركاتو الصيفي الجاري ،وأصبح بنجامين بافارد من أهم مطالب إنزاجي مدرب فريق النيراتزوري لتدعيم الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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ومن المقرر ان يصبح بنجامين بافارد الصفقة الأخيره في سوق الانتقالات الصيفية لـالنيراتزوري قبل انتهاء الميركاتو .

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثق بالسوق الانتقالات العالمية يكشف تفاصيل جديدة بخصوص صفقة بافارد من انتقالات الميركاتو الصيفي .

كتب فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تفاصيل صفقة بافارد قائلا:" أعلن بايرن رسميًا أن بنجامين بافارد غاب عن تدريبات اليوم بسبب المرض، ينتظر بافارد فقط الضوء الأخضر لبايرن للسفر إلى ميلانو والانضمام إلى إنتر في صفقة بقيمة 32 مليون € .

ومن المقرر ان يحصل إدارة إنتر ميلان على خدمات الفرنسي بافارد لمدة 4 مواسم بعقد طويل الأمد .

ومن المقرر ان يلتقي إنتر ميلان نظيره كالياري مساء الاثنين القادم في منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

من المقرر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت القاهرة ، و10.45 مساء بتوقيت الإمارات و 9.45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية .