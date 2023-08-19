الليلة.. إنتر ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة مونزا

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مشواره في النسخة الجديدة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 بمواجهة نظيره فريق مونزا في الجولة الأولي من عمر المسابقة.

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وكان إنتر ميلان أنهي منافسات الموسم الماضي من الدوري الإيطالي وهو يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة بفارق 18 نقطة عن البطل نادي نابولي .

ويسعي النيراتزوري في تحقيق الفوز على مونزا وتقديم بداية قوية من أجل المنافسة على لقب النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ومونزا

يواجه إنتر ميلان نظيره فريق مونزا في إفتتاح مشوار الفريقين في الدوري الإيطالي وذلك في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ومونزا

تنقل قناة “ AD SPORTS Premium 1 ” أحداث مباراة إنتر ميلان ومونزا بصوت المعلق “ فارس عوض ”.

في سياق متصل أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي التعاقد مع كارلوس أوجستو الظهير الأيسر لنادي مونزا، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

وتعاقد نادي إنتر ميلان مع اللاعب البرازيلي كارلوس اوجستو لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة قادمًا من فريق مونزا الإيطالي، في صفقة كلفت النادي 13 مليون يورو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعبر عن توقيع اللاعب للنيراتزوري، وكتب عليها باللغة البرازيلية كلمة "مرحبًا".