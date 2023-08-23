ثقافة البحر الأحمر تواصل فعاليات صون التراث الثقافي

بمناسبة مرور 20 عامًا على توقيع مصر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي مع اليونسكو، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بالتعاون مع الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبى، احتفالية بدأت بمحاضرة بعنوان "التراث وأهميته لنا ".

حاضرها الباحث بإدارة أطلس محمد رمضان وأوضح مفهوم التراث وأهميته الضرورية في الحفاظ علي الهوية المصرية، كما يعمل التراث علي تعزيز المواطنة والتماسك الاجتماعي والمشاركة بين أفراد الشعب الواحد، يساعد على تعزيز الروابط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل.

وأشار إلى إتفاقية اليونسكو وتوقيع مصر عليها عام ٢٠٠٣ كما ذكر العناصر التي سجلتها مصر في اليونسكو ومنها الخط العربي والاراجوز ، إلى جانب تنفيذ ورشة خط عربي، نفذها الفنان إبراهيم عبدالله للأطفال المشاركين في الورشة، وأوضح أنواع الخطوط ودربهم علي كتابتها ،كما تضمنت الاحتفالية فقرة أراجوز نفذها أحمد صلاح وفقرة عزف منفرد ع الناي وأنشودة "صل على النبي" مع الفنان محمود عبدالغني عزاز.

استعراض كتاب "ألف ليلة وليلة"

وقامت سارة أمين المكتبة العامة بقصر ثقافة الغردقة باستعراض كتاب "ألف ليلة وليلة"، وهو يتضمن مجموعة من القصص التى وردت فى جنوب آسيا ويعرف الكتاب باسم "الليالي الغربية" ومؤلفه أبو محمد عبد الله ويتضمن عديد من القصص مثل" سندباد، علاء الدين، على بابا ".

وفي نفس الإطار قام الشاعر فرج الضوى رئيس نادي أدب الغردقة بمناقشة كتاب "كليلة ودمنه" ترجمة عبدالله بن المقفع، وهو كتاب يحتوي علي مجموعة من القصص والحكايات التي تُروي علي ألسنة الحيوانات وأوضح ان هذه النسخة العربية من الكتاب تتسم بعدة خصائص وسمات فنيه منها بروز عنصر الحوار بوضوح في الحكايات المذكورة باستخدام لغة تفاعلية، بالإضافة إلى أمسية شعرية لنادى الأدب، أدار الأمسية الشاعر فرج الضوى رئيس النادي، تضمنت الأمسية مجموعة من القصائد المتنوعة مثل "بإسم العنود الشعب، شمس الشموسة، لمّيت يا واد الهدمتين" وذلك بحضور لفيف من شعراء وبراعم النادي، كما استكمل القصر تعليم الأطفال كيفيه أداء الأدوار الخاصة بهم ضمن النص المسرحي الذي اختاره المخرج شاذلي صالح وذلك من خلال ورشة مسرح الطفل التي يعقدها القصر .

ونفذت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة فنية تعليم الرسم للأطفال مدرب الورشة الفنان إبراهيم عبدالله فنان تشكيلي، وقام بتعليم الأطفال الرسم مستخدم كراسات إسكتش وقلم الرصاص و ألوان خشب، وقدم بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان" رحلة قناة السويس عبر الزمن تضمنت أن قناة السويس إحدى المشاريع القومية الكبرى فهى أهم ممر مائى وملاحى صناعى يربط بين قارات العالم المختلفة وتم انشاء قناة السويس الجديدة لتساعد القناة القديمة في مرور السفن فى اتجاهين وكذلك تقليل الوقت التى تمر به السفن، بالإضافة إلى مناقشة كتاب "كليلة ودمنة"، ناقش الكتاب الشاعر الشاذلى عبد العزيز بشير تحدث فيها قائلا أن بلاد الشرق كانت مهد القصص و الأمثال المضروبة على ألسن الحيوان وكانت الهند خاصة مهد قصص حكيمة شاعت فى أرجاء الأرض انتقلت إلى بلاد الصين والتبت وإيران وبلغت أوروبا فى عصور قديمة.

كما عقدت بمكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان" الآثار السلبية للهواتف الذكية علي قدرات الطفل العقلية"، قدمتها يمني ابوالحجاج بكالوريوس العلوم والتربية، تحدثت فيها عن تأثير الهواتف الذكية بالسلب علي صحة وتطور ونمو الطفل في سنواته الأولي وهذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة في النطق وتركيز الطفل ويؤدي إلى النسيان والمثير من حالات الانطوائية والانعزال عن المجتمع، كما تحدثت أيضا عن بعض النصائح لترشيد إستخدام الهواتف ومنها استخدام الهواتف تحت إشراف الوالدين وضرورة ممارسة الرياضة بانتظام والمشاركة في الرحلات المدرسية

ونفذ قصر ثقافه أبو رماد ورشه تحريك عرائس مع شاهنده حسام عن المناخ وتوابع افعالنا وتصرفاتنا وهدرنا لكل ما هوا طبيعي واستبداله بصناعى وتحويل العالم الى كتله من الانبعاثات الدخانية والأمراض والزلازل والازدياد السكانى الرهيب وتحويل بيئتنا النظيفه الجميله الى بيئه لا تدعم الحياة ، كما نفذ القصر ورشة فنية رسم حر واكتشاف مواهب

جاء ذلك ضمن الأنشطة المقدمة لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم .

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة