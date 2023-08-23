% 2.9 نسبة صادرات مصر من التجارة الالكترونية لإجمالى البضائع عام 2021

كشفت دراسة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء حول صادرات مصر من التجارة الالكترونية فضلًا عن "تطور التجارة الالكترونية فى مصر خلال الفترة (2011-2021)".

اكدت مؤشرات الدراسة الى ان الصين - هونج كونج تاتى فى المرتبة الاولى على مستوى العالم من حيث نسبة صادرات التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 42,5% الى 61,2% خلال الفترة (2011-2021). وايضا تأتى الصين -هونج كونج فى المرتبة الاولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 40,4% الى 57,5% خلال الفترة (2011-2021).

نسبة صادرات التجارة الإلكترونية

وتأتى مصر فى المرتبة الاولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة صادرات التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 0,2% الى 2,9% خلال الفترة (2011-2021). وايضا تأتى مصر فى المرتبة الاولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع حيث ارتفعت من 3,5% الى 4,8% خلال الفترة (2011-2021).

مؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت

احتلت مصر المركز 109 عالميا و المركز 13 على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

تأتى الامارات والسعودية فى المراتب الاولى على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتل االمراكز 37 و 49على الترتيب على مستوى العالم.

تأتى ليبيا والمغرب فى المراتب الاخيرة قبل مصر على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 85 و 95 على الترتيب على مستوى العالم.

بلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 11 مليون مشترك بينما بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103,5 مليون مشترك عام 2021.

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 63,4 مليون مستخدم ، وبلغ عدد مشتركي USB Modem 2,1 مليون مشترك عام 2021 بلغ عدد مكاتب البريد الحكومية 4194 مكتب عام 2021.