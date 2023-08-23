الرصد الثابت والمُتحرك والتقنيات الحديثة .. أبرز أنواع الرادار على الطرق

تحرص الإدارة العامة للمرور على زيادة انتشار الرادارات على الطرق السريعة وفي الشوارع الرئيسية من أجل المُساعدة في ضبط الشارع المصري.

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وتُساهم الرادارات في زيادة حرص قائدي المركبات على تقليل سرعاتهم على الطرق لتفادي المُخالفات وهو الأمر الذي يصب في مصلحة زيادة الأمان على الطرقات.

تعريف الرادار

بحسب اللغة فإن الرادر أو "الكاشوف" هو نظام يعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية للتعرف على بُعد وارتفاع واتجاه وسرعة الأجسام الثابتة والمُتحركة.

أنواع الرادار المُختلفة

بالحديث عن أنواع الرادار فإننا نتحدث عن عدة أنواع رئيسية يندرج تحتها أنواع مُختلفة باختلاف الشركات المُصنعة.

وفيما يلي نسرد أهم الأنواع الرئيسية للرادار:

الرصد الثابت

وفيه تقوم الإدارة المعنية بتثبيت جهاز الرادار عند نقطة مُحددة في الطريق لرصد السرعة الزائدة وتصوير المُخالفين وأرقام لوحات سياراتهم لتحرير المُخالفة فوراً عبر إرسال البيانات لجهاز الكومبيوتر المركزي.

الرصد المُتحرك

وفيه تقوم الإدارة المعنية بوضع جهاز الرادار على سيارة دورية الشرطة لرصد المُخالفات وهو الأمر الذي يُعد أكثر فعالية لقدرة الإدارة على التحرك طوال الوقت.

الكاميرات الذكية

تستخدم الإدارة العامة للمرور هذه التقنية لتصوير السيارات بدقة كبيرة والوصول لرقم اللوحات وسرعة السيارات من أجل تحرير المُخالفات بدقة.