قمة البريكس 2023 .. جنوب إفريقيا تحتضن قضايا اقتصادية شائكة

انطلقت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس وأيضًا سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الذي يرأس الوفد المرافق.

قمة البريكس

وقد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن قمة البريكس:

مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.

تُعقد قمة البريكس في دورتها الـ15 قي الفترة ما بين 22 حتى 24 أغسطس الجاري، بحضور عدد من رؤساء وحكومات الدول.

تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".

تحول اسم المجموعة من بريك إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها.

وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

جاءت فكرة مجموعة بريكس من كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، جيم أونيل، في دراسة أجريت عام 2001 بعنوان "بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس".

يطمح التكتل، إلى إيجاد نظام اقتصادي مواز للنظام الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ ترى الصين في هذا التكتل، نموذجا لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة.

يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 26 تريليون دولار.

ومجموعة بريكس تسيطر على 17 % من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

كما تسيطر دول بريكس الحالية على 27 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.

وفي عام 2014م، أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار؛ يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

ويشمل جدول الاعمال كالاتي:

شملت الجلسة الاولى التي انطلقت أمس الثلاثاء منتدى أعمال حيث يجتمع قادة البريكس مع بعضهم البعض في جلسة مغلقة.

كما تشمل أعمال اليوم الثاني الأربعاء والتي تستمر لمدة ساعة ونصف مناقشة قادة الدول الأعضاء إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد ، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد.

وتتضمن الجلسة الثانية ممثلات عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد في بريكس، مع التقارير المقدمة من هذه المنظمات، وسيتم الاعلان عن البيان الختامي.