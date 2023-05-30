ممثل تحالف الدولي لبريكس يعقد اجتماعًا مع رئيس بوركينافاسو

استقبل الكابتن إبراهيم تراوري، رئيس المرحلة الأنتقالية في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، ممثل التحالف الدولي لدول البريكس، أهوا دون ميلو، في إفريقيا الغربية والوسطي، والتحالف يمثل " البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا".

قمة بريكس

ويأتي اللقاء لعقد اجتماع قبل قمة البريكس، لمناقشة الأجندة، بوجود الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية مع عدد من الإدارات الفنية.

شارك في اللقاء، أوليفيا روامبا، وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي وبوركينا فاسو في الخارج.

جاء ممثل تحالف البريكس لتقديم تقرير إلى الكابتن إبراهيم تراوري، حول محتوى التبادلات و "النموذج الذي سنستخدمه لنكون قادرين على حدد عددًا معينًا من المشاريع ، ناقشها مع شركائنا القادمين من دول البريكس لتنفيذها ".

بعد هذه المرحلة الأولى من تحديد المشروع ، سيكون رئيس تحالف البريكس الدولي في بوركينا فاسو في الأيام المقبلة للمرحلة الثانية.

بهدف إنشاء جسر بين البلاد والدول الأعضاء في البريكس، وفقًا لأهوا دون ميلو ، فإن تحالف بريكس الدولي هو الرابط بين دول البريكس والدول غير الأعضاء.

وأشار إلى أنه بعد التقرير المقدم إلى رئيس الدولة ، أعطى رئيس المرحلة الانتقالية موافقته على استمرار العملية.

مصر وقمة بريكس

وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس،أن دعوة مصر لحضور قمة البريكس من قبل دولة الصين جاءت لعدة أسباب أهمها أن مصر تعد بوابة للدول العربية، والدول الأفريقية، إضافة إلى الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مصر كموقع جغرافي يهم الصين جدًا، لافتة إلى أن تكلفة النقل في التجارة الدولية تلعب أيضًا دور هام للغاية.

وأضافت –خلال لقائها اليوم الثلاثاء على برنامج "8 الصبح " الذي يذاع على فضائية "دي أم سي " أن الصين تلعب دورًا هامًا جدًا في الاقتصاد العالمي وتتسلل تدريجًا لتحتل مكانة متميزه يوم بعد يوم لجهدها، وكفائتها، مشيرة إلى أنها دولة ذكية جدًا وحريصة على توطيد علاقات جيدة مع جميع دول العالم.

وأوضحت "الحماقي" أن حضور مصر لقمة البريكس هو تمهيد لدخولها ضمن أعضاء دول البريكس وهذا ما سيحدث قريبًا وسيعود بالنفع عليها بزيادة استثماراتها، وتجارتها الدولية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يسوق لمصر في كلمته التي ألقاها خلال فاعليات القمة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بتنافسية الإنتاج الزراعي والصناعي لأنهم أهم قطاعين في مصر.