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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية التونسي يترأس وفد بلاده في قمة البريكس بجنوب أفريقيا

الخارج نبيل عمّار
الخارج نبيل عمّار

 

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، برئاسة وفد البلاد المشارك في الدورة الـ 15 لقمة "البريكس" التي ستنعقد في بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا من اليوم حتى 24 أغسطس الجاري، والتي ستشهد مشاركة أكثر من 60 دولة من كافة القارات .

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وأشارت الخارجية - في بيان، اليوم الثلاثاء - إلى أن الوزير سيشارك في الجلسة الحوارية بين مجموعة "البريكس" وإفريقيا يوم 24 أغسطس، تحت عنوان "BRICS Africa outreach and BRICS Plus dialogue"، كما سيلقي كلمة حول سياسات تونس بشأن آفاق التعاون بين القارة الإفريقية ومجموعة "البريكس".

 

وأضافت أن الوزير سيكون له مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين في القمة.

 

 

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