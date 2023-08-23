براعم الإيمان .. مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالمنيا

تابعت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنفيذ قسم إدارة الشباب ببني مزار شمال محافظة المنيا ، المسابقة القرآنية المدرجة بخطة الإدارة ، وذلك بمركز شباب إبشاق الغزال ، التابع لإدارة الشباب والرياضة ببني مزار .

والتي شارك بها عدد كبير من الفتيات والسيدات ، تطبيقا لنص المادة رقم 3 لقرار 36 لعام 2018 ، وفي إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية المركزية ، وذلك في تنظيم وإستثمار وقت فراغ الشباب ، بالبرامج التي تنمي شخصيتهم ، وتستغل طاقتهم وتساعد علي تنشئته تنشئة صالحة

وقام بالتقييم والتحكيم لمسابقة حفظ القرآن الكريم ، مشايخ الأوقاف ببني مزار ، وهم، أحمد رجب عبد الحميد، أحمد حسن فولي، وتم توزيع الجوائز المالية على الفائزين بالمراكز الأولى ، وتم التنفيذ بحضور أشرف جرجس رئيس قسم الشباب بإدارة الشباب والرياضة ببنى مزار ، مؤنس فوزى رئيس مجلس الإدارة، والعاملين بمركز شباب إبشاق ، إيناس محمد مشرف النشاط الديني والمنسق الإعلامي بالمركز

وعلي نفس النهج بدء مركز شباب القيس أولي فاعليات المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم لشريحة الطلائع ، والتي أطلقوا عليها (براعم الإيمان )، بمشاركة عدد 30طليع بحضور لجنة للتقييم من مشايخ الأزهر الشريف، والتي ستستمر حتي ميعاد إنتهاؤها وسوف يتم توزيع الجوائز على الفائزين بعد التقييم النهائي للمسابقة .

ويأتي ذلك بتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة ، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن