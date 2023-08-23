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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا

يترقب عشاق الكرة الآسيوية موعد قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2023-2024 بعدما أكتملت الأندية المتأهلة لهذا الدور.

تبدأ مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الـ21 من البطولة، من شهر سبتمبر حتى مايو 2024، وستكون المباريات لأول مرة في موسم الخريف بدل الربيع.

تقسم الأندية إلى 10 مجموعات كل مجموعة بها أربعة فرق، يتم توزيعها منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى إلى الخامسة، وأندية الشرق من السادسة حتى العاشرة.

وتحددت 32 ناديا من أصل 40 في دور المجموعات، وسيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 لقاءات في الدور التمهيدي الفاصل، وتنطلق أولى مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا، يومي 18 و19 سبتمبر.
 

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا : 


تنطلق غدًا الخميس قرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ، ومكة المكرمة وقطر ، الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
 

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