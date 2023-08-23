أسعار اللحوم صباح اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار اللحوم.. حالة من التباين السعري تشهدها أسعار اللحوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في السوق المحلي والمزرعة، وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي "وزن 300 كيلو" عند 117 جنيهًا للكيلو، سجل سعر اللحم البقري المستورد الأسباني نحو 140 جنيهًا «وزن 100 كيلو»، فيما سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) نحو 137 جنيهًا للكيلو، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق وبين المحافظات.

ورغم حالة الارتفاع العالمي بسبب الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي تأثرت أيضًا أسعار اللحوم اليوم في مصر ولكن بشكل طفيف.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار اللحوم الحمراء، خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم الأربعاء

اللحوم

سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 500 كيلو) عند 127 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 400 كيلو) عند 115 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 300 كيلو) عند 117 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 250 كيلو) عند 125 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 200 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحم الجاموسي البلدي (وزن 100 كيلو) عند 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 400 كيلو) عند 135 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 300 كيلو) عند 137 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري الخليط البلدي ( وزن 200 كيلو) عند 155 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الحية في مصر اليوم

وسجل سعر اللحم البقري المستورد الاسباني بنحو 140 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

سجل سعر اللحم البقري المستورد الأرجواني بنحو 138 جنيهًا للكيلو (وزن 100 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الأوكراني نحو 125 جنيهًا (وزن كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 136 جنيهًا (وزن 500 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 138 جنيهًا (وزن 400 كيلو).

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد جنوب البرازيل نحو 140 جنيهًا (وزن 400: 600 كيلو).

ومن ناحية أخرى فإن وزارة الزراعة تقوم باستمرار بالطرح في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.