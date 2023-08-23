السعودية.. طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية شروطًا لقبول الحصول على دعم المساعدات المقطوعة، وفي سياق ذلك يسعى الكثير من المواطنين في المملكة إلى معرفة كافة التفاصيل بغية صرف المساعدات المقطوعة.

شروط التقديم في المساعدات المقطوعة بالسعودية

إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية.

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي للفرد

ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة 8650 ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدم حساب تجاري مسجل.

عدم حصول المتقدم على مساعدات من الضمان الاجتماعي أو جهة أخرى.

ألا يكون لدى المتقدم أصول أو أموال مسجلة باسمه

طريقة التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة

في البداية يجب الدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا

النقر على أيقونة مستخدم جديد.

ملء البيانات المطلوبة منك.

إدخال كلمة مرور والتأكد منها.

التأكيد على بصحة البيانات التي تم إدخالها، والنقر على تسجيل.

سيتم إرسال رسالة نصية برمز التحقق للتأكد من هويتك

يجب تحديد قيمة الدخل الشهري.

عليك رفع المستندات والأوراق المطلوبة، والنقر على إرسال.

الحصول على القرض دون كفيل

وفي سياق آخر ويمكن للمواطنين الحصول على القرض بدون كفيل عقب تحقيق الشروط المطلوبة والتي تتضمن أن يكون عمر المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا، وأن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 5 آلاف ريال سعودي.

كما شملت الشروط أن يلتزم المتقدم بتطبيق الشروط والأحكام، وأن يكون العميل على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، و6 أشهر للقطاع الخاص.