السعودية تحذر مواطنيها من هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

للمرة الثانية المديرية العامة للدفاع المدني تدعو المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر ونوهت على أنه يجب البقاء في أماكن آمنة كما يجب البعد عن الأماكن التي تتجمع فيها السيول والمستنقعات المائية والأودية، وشدد الدفاع المدني على المواطنين بعدم السباحة في تلك المستنقعات لأنها تعتبر غير آمنة وتعتبرها أماكن غير مناسبة للسباحة كما اعتبرتها من الأماكن الخطرة، كما أشار الدفاع المدني السعودي أنه لا بد من الالتزام بالتعليمات التي يتم الإعلان عنها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء ذلك بعد أن نبه مركز الأرصاد بالمملكة على استمرار فرص هطول الأمطار الغزيرة على أغلب مناطق المملكة، وسيكون ذلك بداية من يوم غد الأحد حتى يوم الخميس القادم.

مكة المكرمة

ومن جانبها فقد بينت أن منطقة مكة المكرمة سوف تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تتسبب في جريان السيول وتساقط البرد ورياح سريعة مثيرة للأتربة والغبار ويؤثر هذا المناخ على مناطق الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان ونجران والمدينة المنورة.

هطول الأمطار في السعودية

كما أشارت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة ويؤثر ذلك المناخ على مناطق الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة.

وأيضا سوف تتأثر منطقة الرياض بهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ويؤثر هذا المناخ على مناطق “عفيف والدوادمي والقويعية والرين والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق وحريملاء ورماح، ومنطقة مكة المكرمة لتشمل جدة وخليص ورابغ، ومناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك.