مهلة أمام أمرابط لتحديد موقفه من الرحيل عن فيورنتينا

أخطر نادي فيورنتينا الإيطالي لاعبه الدولي المغربي سفيان أمرابط، بموعد نهائي بشأن رحيله من عدمه من صفوف الفريق.



ووضع أسم أمرابط بالرحيل عن صفوف فيورنتينا وسط اهتمام أندية أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول بالتعاقد مع المغربي.



قرر فيورنتينا إعطاء أمرابط مهلة ما بين 48 إلى 72 ساعة لتحديد الموقف النهائي بشأن الرحيل من عدمه، راغبة من النادي الإيطالي لحسم الامور مبكرا وتجنب سيناريو البحث عن بديل المغربي، حال قرر اللاعب الرحيل عن صفوفه في آخر ساعات الميركاتو الصيفي.



وتابعت التقارير، أن المبلغ الذي يريده فيورنتينا من أجل بيع اللاعب هو 30 مليون يورو.

ويهتم نادي ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع أمرابط الذي ينتهي عقده مع فيورنتينا في نهاية الموسم المقبل.

