الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مهلة أمام أمرابط لتحديد موقفه من الرحيل عن فيورنتينا

أمرابط
أمرابط

أخطر نادي فيورنتينا الإيطالي لاعبه الدولي المغربي سفيان أمرابط، بموعد نهائي بشأن رحيله من عدمه من صفوف الفريق.

ووضع أسم أمرابط بالرحيل عن صفوف فيورنتينا وسط اهتمام أندية أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول بالتعاقد مع المغربي.

قرر فيورنتينا إعطاء أمرابط مهلة ما بين 48 إلى 72 ساعة لتحديد الموقف النهائي بشأن الرحيل من عدمه، راغبة من النادي الإيطالي لحسم الامور مبكرا وتجنب سيناريو البحث عن بديل المغربي، حال قرر اللاعب الرحيل عن صفوفه في آخر ساعات الميركاتو الصيفي.

وتابعت التقارير، أن المبلغ الذي يريده فيورنتينا من أجل بيع اللاعب هو 30 مليون يورو.
ويهتم نادي ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعاقد مع أمرابط الذي ينتهي عقده مع فيورنتينا في نهاية الموسم المقبل.
 

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يزاحم مانشستر يونايتد في صفقة أمرابط

ثنائي مانشستر يونايتد وراء تأخر انتقال أمرابط للشياطين الحمر

أمرابط يعلق على عرض مانشستر يونايتد