تعليم الوادي الجديد: غرفة العمليات تتابع امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

باشرت غرفة العمليات المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم ، اليوم الأربعاء، أعمالها في متابعة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2023-2024، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ.

وتأكد وكيل التعليم بالمحافظة، المهندس سيد عبدالعزيز عطية، من تواجد جميع المشرفين على العمل داخل غرفة العمليات بالمديرية، وغرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية المختلفة. وشدد على ضرورة والالتزام الجميع بكافة المسؤوليات والمهام المكلفين بها، والالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

ومن المعروف أن اليوم يؤدي الطلاب امتحان مادة الفيزياء للمجموعة العلمية (علوم - رياضة)، في حين يؤدون طلاب المجموعة الأدبية امتحان مادة التاريخ.

امتحانات الثانوية العامة تعتبر من أهم المحطات في حياة الطلاب، حيث تحدد نتائجها مسار حياتهم الأكاديمي والمهني المستقبلي. وتسعى هذه الغرفة لضمان عملية سلسة ومنصفة لإجراء الامتحانات، حيث يقوم المشرفون والإداريون بمتابعة سير الامتحانات وضمان سلامتها وشفافيتها.

وتأتي هذه الجهود في إطار التركيز الدائم على تطوير التعليم وتحسين جودة الامتحانات، وذلك لتأهيل الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية.

من جانبه، أعرب وكيل التعليم عن ثقته في جهود الفرق العاملة في غرفة العمليات، مشيدًا بتعاون جميع المسؤولين والعاملين في هذه الفترة الحرجة لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة.

ويجدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد دعوته للطلاب بالتركيز والاستعداد الجيد قبل كل امتحان، وأن يستخدموا الوقت بشكل مثلى للمذاكرة والتحضير، حتى يحققوا أعلى درجات النجاح والتفوق في امتحاناتهم.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد