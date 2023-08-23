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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اقتران القمر مع قلب العقرب.. ظاهرة فلكية تشهدها مصر غدًا

قلب العقرب
قلب العقرب

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن سماء مصر والعالم تشهد غدًا الخميس ظاهرة فلكية نادرة وهي اقتران القمر مع النجم أنتاريس "قلب العقرب"، في مشهد بديع يحدث لاول مرة خلال أغسطس الجاري.

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النجم أنتاريس 

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن النجم أنتاريس هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنها 600 سنة ضوئية عن الارض، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل، وحتى بداية غروب هذا المشهد بغضون 23:50 مساءًا تقريبًا.

الدكتور أشرف تادروس 

مشاهدة الظواهر الفلكية 

وأشار رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقيقة، إلى أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية تكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، إذ أنه ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه.

علاقة الكواكب بحدوث الزلازل  

ورأى تادروس، ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، حيث أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، فضًلا عن أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

قلب العقرب 

ونجم قلب العقرب  بعد وصوله لعمر 12 مليون سنة تقريبا، يقترب من نهايته ومن المتوقع انفجاره فى شكل مستعر أعظم فى غضون عدة ملايين السنين، حيث يعد الإغريق هم أول من أطلقوا على نجم قلب العقرب اسم Antares وتعنى منافس المريخ، بسبب أن لون قلب العقرب أحمر وكأنه ينافس كوكب المريخ على حكم هذا اللون فى السماء.

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