علماء الفلك: مجرة مايسي واحدة من أقدم المجرات

استخدم علماء الفلك أدوات متقدمة لحساب عمر أكثر دقة لمجرة مايسي ، التي اكتشفها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) في يونيو 2022. على الرغم من أن النظام النجمي ليس قديمًا تمامًا كما كان مقدرًا في البداية ، إلا أنه لا يزال أحد أقدم الأنظمة المسجلة. ، من 390 مليون سنة بعد الانفجار العظيم - مما جعله يبلغ حوالي 13.4 مليار سنة. هذا مجرد 70 مليون سنة أصغر من JADES-GS-z13-0 ، أقدم نظام معروف (حاليًا).

اكتشف فريق من جامعة تكساس في أوستن ، عالم الفلك ستيفن فينكلشتاين ، النظام الصيف الماضي. (اسم "مجرة مايسي" هو قصيدة لابنته لأنهم اكتشفوها في عيد ميلادها.) قدرت المجموعة في البداية أن 290 مليون سنة فقط بعد الانفجار العظيم ، لكن تحليل المجرة بمعدات أكثر تقدمًا كشف أنها حوالي 100 مليون سنة أكبر من ذلك. قال Finkelstein: "الشيء المثير في مجرة Maisie هو أنها كانت واحدة من أوائل المجرات البعيدة التي حددها JWST ، ومن تلك المجموعة ، كانت أول مجرات تم تأكيدها طيفيًا".



جاء التأكيد الطيفي بإذن من JWST's Near InfraRed Spectrograph (NIRSpec) الذي أجراه المسح العلمي للتطور المبكر للتطور الكوني (CEERS). تقوم NIRSpec "بتقسيم ضوء الكائن إلى العديد من الترددات الضيقة المختلفة لتحديد التركيب الكيميائي بشكل أكثر دقة ، وإخراج الحرارة ، والسطوع الجوهري والحركة النسبية." الانزياح الأحمر - حركة الضوء نحو أطوال موجية أطول (حمراء) للإشارة إلى الحركة بعيدًا عن المراقب - حملت مفتاح التأريخ الأكثر دقة من التقدير الأصلي القائم على القياس الضوئي. أعطت الأدوات المتقدمة انزياحًا أحمرًا لـ z = 11.4 لمجرة Maisie ، مما ساعد الباحثين على الاستقرار على التقدير المنقح لـ 390 مليون سنة بعد الانفجار العظيم.

ملف - في صورة ملف 13 أبريل 2017 مقدمة من وكالة ناسا ، رفع الفنيون مرآة تلسكوب جيمس ويب الفضائي باستخدام رافعة في مركز جودارد لرحلات الفضاء في جرينبيلت بولاية ماريلاند. تم تصميم مرآة التلسكوب الذهبية المكونة من 18 مقطعًا خصيصًا لالتقاط ضوء الأشعة تحت الحمراء من المجرات الأولى التي تشكلت في الكون المبكر. (لورا بيتز / ناسا عبر AP ، ملف)

تلسكوب جيمس ويب الفضائي

وكالة انباء

فحص علماء الفلك أيضًا CEERS-93316 ، وهي مجرة قُدرت في البداية بحوالي 235 مليون سنة قبل الانفجار العظيم - مما جعلها قديمة بشكل مذهل. بعد دراسة هذا النظام ، كشفت عن انزياح أحمر لـ z = 4.9 ، مما يضعه بعد مليار سنة فقط من الانفجار العظيم. كان التقدير الخاطئ الأول حول CEERS-93316 مفهومًا: فقد أصدرت المجرة كمية غير عادية من الضوء في نطاقات تردد ضيقة مرتبطة بالأكسجين والهيدروجين ، مما يجعلها تبدو أكثر زرقة مما كانت عليه.

فينكلستين يحسب الخطأ إلى سوء الحظ. قال: "كانت هذه حالة غريبة نوعًا ما". "من بين العشرات من الانزياح الأحمر المرتفع الذي تمت ملاحظته من خلال التحليل الطيفي ، هذا هو المثال الوحيد على أن الانزياح الأحمر الحقيقي أقل بكثير من تخميننا الأولي." أضاف فينكلشتاين ، "كان من الصعب حقًا شرح كيف يمكن للكون أن يخلق مثل هذه المجرة الضخمة قريبًا. لذلك ، أعتقد أن هذه كانت دائمًا النتيجة الأكثر احتمالية ، لأنها كانت شديدة للغاية ، وساطعة للغاية ، في مثل هذا الانزياح الأحمر المرتفع الواضح ".

يقوم فريق CEERS الآن بتقييم حوالي 10 أنظمة أخرى يمكن أن تكون أقدم من مجرة Maisie.