النواب: إنارة المساجد بالطاقة الشمسية خطوة رائدة من الأوقاف

وجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على النجاحات الكبيرة التي حققها ، مؤكدًا أن ذلك تمثل في عدد من المحاور المهمة في مقدمتها ترشيد الاستهلاك الكهربائي داخل جميع المؤسسات والقطاعات والشركات التابعة لوزارة الأوقاف .

وقال " أمين " : إن وزير الأوقاف أصدر تكليفاته لكل المسئولين ممن ينتمون لوزارة الأوقاف باستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في كل الجهات التابعة لوزارة الأوقاف وفى مقدمتها المساجد ، مشيرًا إلى أن المحور الثاني يتمثل في نجاح وزير الأوقاف ، وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على مال الوقف وتنمية الموارد الذاتية للوزارة.

ووجه النائب أشرف أمين تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة على النجاحات المالية الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ وزارة الأوقاف التي حققتها هيئة الأوقاف المصرية التي تضاعفت إيراداتها وأرباحها عشرات المرات لدرجة أن هذه الهيئة أصبحت واحدة من أهم المؤسسات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب أشرف أمين بجميع القضايا التي تناولها الدكتور محمد مختار جمعه خلال لقائه بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الذي سلم وزير الأوقاف قائمة بالمساجد التي تم تزويدها بالطاقة الشمسية وعددها 33 مسجدًا كمرحلة أولى، فيما يجري الإعداد للمرحلة الثانية التي تضم 50 مسجدًا بالمشاركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة أيضًا ، مثمنًا هذا الاتجاه من وزارة الأوقاف ومختلف المحافظين على مستوى الجمهورية لوضع خطة لإنارة المساجد بالطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء واصفاً هذه الخطوة من وزارة الأوقاف بالرائدة

تخصيص سجاد لمحافظة الوداي الجديد



كما أشاد النائب أشرف أمين بتأكيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بأنه تم تخصيص 2000 متر سجاد لمساجد محافظة الوادي الجديد بمناسبة العيد القومي للمحافظة واحتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مناصفة بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.



من جانبه، وجّه المحافظ محمد الزملوط الدعوة لوزير الأوقاف لافتتاح عدد من المساجد في العيد القومي للمحافظة أكتوبر القادم، تزامنا مع احتفالات المحافظة والدولة المصرية بانتصارات أكتوبر.



ومن جهة أخرى، خصصت المحافظة قطعة أرض مساحتها 10 آلاف متر في أفضل موقع بمدينة الخارجة لإقامة مجمع إسلامي كبير بها في ضوء خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.



