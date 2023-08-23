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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك: سنوفر طلبات أوسوريو وحل أزمة القيد خلال أيام

أوسوريو
أوسوريو

قال حسن موسي المدير التنفيذى الجديد لنادى الزمالك إنه سيتم عقد جلسة مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض لبحث طلباته خلال الفترة القادمة.

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أكد موسى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن أزمة القيد سيتم حلها خلال أيام،من أجل التعاقد مع الصفقات الجديدة للفريق الأبيض.

وأوضح المدي التنفيذى لنادى الزمالك إنه يطمئن جمهور الفريق الأبيض على مستقبل النادى خلال الفترة القادمة فى ظل التحديات الكبيرة التى يواجهوها.

وكشف حسن موسي أنه تلقى اتصالات من كل رموز ناجدى الزمالك من أجل دعمه للخروج الأمن بسفينة الزمالك مؤكدا أن الجميع على قلب رجل واحد.

وأشار حسن موسى أن جميع المشاكل سيتم حلها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها التمديد لـ أحمد فتوح ومحمد صبحى ومنح زيزو مستحقاته للبقاء داخل القلعة البيضاء،خاصة أن لن يرحل وباق فى الفريق.
 

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