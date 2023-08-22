رئيس لجنة الزمالك: زيزو وفتوح مستمران مع الزمالك

كشف اللواء حسن موسى الرئيس التنفيذي لنادي الزمالك موقف أحمد زيزو وأحمد فتوح نجما الفريق الأول لكرة القدم من الإستمرار في النادي خلال الموسم المقبل.

وقال حسن موسى في تصريحاة عبر قناة “صدى البلد” : “ ما أعرفه أن مشكلة زيزو تم حلها بنسبة 90% وقد إقترب من الإستمرار في النادي وذلك بعد تخل بعض رجال الأعمال المنتمين للزمالك ”.

وأضاف: “ أطمئن جماهير نادي الزمالك أن المستقبل سيكون واعداً والجميع يقف خلف النادي على قلب رجل واحد ”.

وأكمل اللواء حسن موسى: “ سنعقد جلسة غداً مع المدير الفني خوان أوسوريو لمعرفة طلباته خلال الفترة المقبلة وسنعمل على تحقيقها ”.

هشام يكن يكشف موقفه من الترشح في إنتخابات الزمالك

على جانب آخر كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق كواليس تجديد عضويته اليوم بالقلعة البيضاء.

قال هشام يكن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"تجديد عضويتي في نادي الزمالك بعد إيقاف عامين ليس له علاقة بدخولي الانتخابات"

وأضاف:"لم أحسم موقفي حتى الآن من انتخابات الزمالك جددت عضويتي فقط بعد إيقاف لمدة عامين"

واختتم: "رموز نادي الزمالك عليهم التكاتف في الوقت الحالي أريد أن يعود النادي لأبنائه".