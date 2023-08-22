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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هشام يكن يكشف موقفه من الترشح في انتخابات الزمالك

هشام يكن
هشام يكن

كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق كواليس تجديد عضويته اليوم بالقلعة البيضاء. 

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قال هشام يكن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"تجديد عضويتي في نادي الزمالك بعد إيقاف عامين ليس له علاقة بدخولي الانتخابات"

وأضاف:"لم أحسم موقفي حتى الآن من انتخابات الزمالك جددت عضويتي فقط بعد إيقاف لمدة عامين"

واختتم: "رموز نادي الزمالك علينا التكاتف في الوقت الحالي أريد أن يعود النادي لأبنائه"

وكان أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك تقدموا باستقالتهم بشكل رسمي من مناصبهم وذلك من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخثية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في مفاجأة من العيار الثقيل أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

 وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، قد أصدر بيانًا أعلن من خلاله استقالته من منصبه موقع “فيس بوك”.

وأوضح أحمد مرتضى أن سبب استقالته يرجع للانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة بعد المبادرة التي أطلقها لإنقاذ القلعة البيضاء من الأزمة المالية الطاحنة.

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