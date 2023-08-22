الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حوليها لمفيدة| طريقة عمل إندومي بالكاري مع إضافات صحية

اندومي
اندومي

الإندومي من الأكلات السريعة التي يفضلها البعض عن الشعور بالجوع المفاجيء، لذا نقدم لك بعض الإضافات المميزة التي ستجعل وصفتك ألذ وأفيد.

 

إندومي

طريقة عمل إندومي الدجاج بالكاري

المقادير

- اندومي : 3 باكيت (بنكهة الدجاج والكاري)

- صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع مكعبات صغيرة ومسلوقة)

- الجزر : 1 حبة (مقطع دوائر)

- الفلفل الاحمر الحار : 1 حبة (مفروم)

- البصل الأخضر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة ونصف

- الكاري : ملعقة كبيرة

 

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طريقة التحضير

في قدر من الماء المغلي على نار متوسطة، اسلقي الأندومي بحسب التعليمات المدونة على العبوة.

في قدر آخر من الماء المغلي، اسلقي الجزر حتى ينضج، ثم صفيه من الماء واتركيه جانباً.

أضيفي بهارات الأندومي، والكاري، والبصل، والفلفل الحار، والجزر، والدجاج، وصلصة الصويا فوق الأندومي المسلوق، وقلبي المكونات حتى تتداخل.

اتركي خليط الأندومي لمدة دقيقتين على النار، ثم اسكبيه في أطباق التقديم وقدميه ساخناً.

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