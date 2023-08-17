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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم| حضري مكرونة بولونيز بالطريقة الصحية

مكرونة بولونيز
مكرونة بولونيز

المكرونة البولونيز من الأكلات التي يفضلها البعض في المطاعم، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ، وهي تحتوي على مكرونة مع اللحم المفروم والصلصة بجانب بعض الإضافات الآخرى، وفي السطور التالية نقدم لك طريقة تحضيرها بما يتناسب مع متابعي الدايت.

 

مكرونة بولونيز

طريقة عمل مكرونة بولونيز صحية

المقادير

- مكرونة : 500 جراماً (سباغيتي سمراء مسلوقة)

- لحم مفروم : 200 جم

- طماطم : 4 حبات (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- فلفل أخضر : 1 حبة (بالحجم الصغير / مفرومة فرماً ناعماً)

- مشروم : كوب (مقطع مكعبات صغيرة)

- الفلفل الحلو : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الماء : 2 كوب

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الحبق : نصف ملعقة صغيرة

- أوريجانو : نصف ملعقة صغيرة

 

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لو معندكيش وقت.. طريقة عمل مكرونة بالسجق والجبن

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسّطة، ثمّ أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.

أضيفي الثوم واللحم وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس المكوّنات وأتركي المزيج على النار حتى ينضج اللحم.

أضيفي الفليفلة الخضراء والفطر وتبلي بالفلفل الحلو والملح والأوريغانو والحبق.

قلبي الخليط جيداً واتركيه على النار حتى تذبل الخضار، ثم أضيفي الطماطم وقلّبي لدقيقة.

ذوّبي معجون الطماطم في الماء واسكبي المزيج في القدر، ثم أتركي المزيج يغلي على نار هادئة مع التحريك من وقت إلى آخر لمدة 20 – 25 دقيقة.

أسكبي المكرونة في طبق التقديم وزينيها بالصلصة وقدّميها ساخنة.

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