ألعاب الألغاز الرقمية تساعد في تحسين الذاكرة لدى كبار السن.. دراسة توضح

عندما يتقدم الأشخاص في السن، ليس من غير المألوف أن يواجهوا صعوبات في الذاكرة، وخاصة في الذاكرة العاملة، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، يتم تعريف الذاكرة العاملة على أنها الكمية الصغيرة من المعلومات التي يمكن الاحتفاظ بها في العقل واستخدامها في تنفيذ المهام المعرفية.

على سبيل المثال، عندما يعطي شخص ما تعليمات لإكمال مهمة ما، فإن الشخص يعتمد على ذاكرته العاملة للحفاظ على التعليمات في الاعتبار طوال مدة المهمة.

غالبًا ما يبحث الباحثون في طرق تحسين قدرات الذاكرة، ومن بين المجالات التي يتم بحثها غالبًا ألعاب الفيديو، ويشتبه علماء من جامعة يورك بإنجلترا في أن نوع ألعاب الفيديو التي يلعبها الأشخاص يمكن أن يؤثر على الذاكرة العاملة وقدرة الناس على تجاهل الانحرافات.

ولقد رأوا أداءً أفضل لدى كبار السن الذين لعبوا ألعاب الألغاز الرقمية والبالغين الأصغر سنًا الذين لعبوا ألعابًا إستراتيجية.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من 482 مشاركا في الدراسة، وغالبية المشاركين (297) كانوا من الإناث، وتراوحت أعمار المشاركين بين 18 و81 عامًا، ووضعهم العلماء إما في مجموعة البالغين الأصغر سنًا (18-30 عامًا) أو مجموعة البالغين الأكبر سنًا (60-81 عامًا).

وأبلغ المشاركون عن عاداتهم في الألعاب وأدرجوا تفاصيل مثل عدد المرات التي لعبوا فيها الألعاب الرقمية، ونوع الألعاب التي لعبوها، ومقدار الوقت الذي قضوه في اللعب، وقام الباحثون بإحصاء جميع الألعاب الرقمية، بما في ذلك ألعاب الآركيد وأجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم وألعاب تطبيقات الهاتف المحمول.

وهناك عامل آخر كان على المشاركين الإبلاغ عنه وهو الوقت الذي بدأوا فيه ممارسة ألعاب الفيديو، مثل العام الماضي أو العقد الماضي أو ما إلى ذلك.