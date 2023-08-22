أخر تطورات أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2250 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2275 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2600 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2383 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1950 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1516 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1300 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 975 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18200 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1899 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب يتخطى 1900 دولار مع انخفاض الدولار

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأونصة اليوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد أسعار الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.5% إلى 1902.50 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.5% إلى 1932.30 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار 0.2% مقابل العملات المنافسة، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2007.

ويتحول التركيز الآن إلى كلمة كل من كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

ورفع أسعار الفائدة يزيد من عوائد السندات ويقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

المعادن النفيسة الأخرى:

أسعار الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في السوق الفورية بما يصل الى نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 23.24 دولار للأونصة.

وصعد أسعار البلاتين بما يصل الى نحو 1.2% ليصل إلى مستوى سعر 920 دولارا، وزاد أسعار البلاديوم بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى سعر 1264.14 دولار.