أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 - 8- 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا عند سعر 2250 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2250 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2571 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2357 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1928 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1500 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1286 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 964 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18000 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1888 دولارًا للأوقية.