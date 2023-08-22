عيار 21 يسجل إرتفاعًا جديدًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالمنيا

يطالع شعب المنيا على مدار اليوم ، أسعار الذهب بمحلات الصاغة ، إثر الإرتفاع الطفيف والذي يشهده عيار 21 ، والذي يستحوذ على إقبال كبير للشراء من المواطنين، وخاصة السيدات والفتيات والمقبلين على الزواج، او الراغبين في إقتناء الذهب الأصفر كوعاء إدخاري وإستثماري مآمون.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21، ومختلف الأعيرة الأخرى من المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس ، تذبذب في أسعار البيع والشراء في محال الصاغة، خلال الفترة الحالية، وجاءت أسعار عيار 24 بيع 2,549 جنيهًا ، شراء 2,571 جنيهًا ، عيار 22 بيع 2,336 جنيهًا ،شراء 2,357 جنيهًا ، عيار 21 بيع 2,230 جنيهًا شراء 2,250 جنيه.

وبلغ سعر عيار 18 بيع 1,911 جنيهًا ، شراء 1,929 جنيهًا ، عيار 14 بيع 1,487 جنيهًا ، شراء 1,500 جنيهًا ، عيار 12 بيع 1,274 جنيهًا ، شراء 1,286 جنيهًا ، الاونصة بيع 79,261 جنيهًا ، شراء 79,971 جنيهًا ، الجنيه الذهب بيع 17,840 جنيهًا ، شراء 18,000 جنيهًا ، الكيلو بيع 2,548,571 جنيهًا ، شراء 2,571,429 جنيهًا.

وجاءت نصائح شُعبة الذهب عند الشراء ، الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب ، وجوب أن يحصل المشتري من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على ، ( رقم السجل التجاري - رقم البطاقة الضريبية - الفاتورة بها سيريال نمبر- الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».