اشتعال منافسات الدوري السعودي قبل الجولة الثالثة

اشتعلت منافسات الدوري السعودي للمحترفين قبل إنطلاق الجولة الثالثة من نسخة الموسم الحالي، وقد شهدت أول جولتين مفاجآت بالجملة منها غياب عدد كبير من الصفقات الجديده للأندية الأربعة الكبرى عن التشكيل المثالي والأرقام الفردية.

أبرز أرقام الدوري السعودي قبل الجولة الثالثة

من أبرز الغيابات عن تشكيل الجولة من الدوري السعودي كل من كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وادوارد ميندي، وجميع الصفقات الجديده للأندية الأربعة الكبرى، ولم يتواجد سوى اللاعب روبن نيفيز لاعب نادي الهلال والاسم الوحيد من قائمة أزرق الرياض.

وكان صالح آل عباس أكثر لاعب تقييمًا في الجولة الثانية بـ 8.6 درجة، بينما كان الهلال صاحب أعلى معدل حضور جماهيري، وكان ساكالا لاعب نادي الفيحاء صاحب أفضل هدف في الجولة، بينما تواجد إيفر بانيجا على رأس قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص بـ 9 فرص بعد جولتين فقط، وتواجد كل من فيرمينيو ومالكوم على رأس قائمة الهدفين برصيد 3 أهداف.

من أبرز اللاعبين في الجولة الأولى هو عبدالقدوس عطيه الذي منح فريقه الانتصار على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء شهد تعملق الحارس وتصديه لضربتين جزاء، كما شهد التشكيل تواجد المغربي عبدالرزاق حمدالله ضمن 3 لاعبين من نادي الاتحاد.

تشكيل الجولة الثانية من الدوري السعودي

ظهرت أندية الاتحاد والوحدة كأكثر أندية ظهر لاعبيها في تشكيل الجولة الثانيه من الدوري السعودي، فمن فرسان مكة تواجد كل من عبدالقدوس عطيه وأنسيلمو وحسين العيسي، وتواجد من العميد كل من حمدالله وأحمد شراحيلي ومهد الشنقيطي، مع لاعب واحد فقط من أندية الهلال وأبها والرياض والاتفاق وضمك

يقود النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله التشكيل المثالي للجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي للمحترفين فب الموسم الحالي 2023-2024، وضم تشكيل الجولة الثانية من الدوري السعودي كل من:-

في حراسة المرمى: عبدالقدوس عطية "الوحدة".

في خط الدفاع: مهند شنقيطي "الاتحاد" وزكريا سامي "أبها" أحمد شراحيلي "الاتحاد" وعبدالله العمار "ضمك".

في خط الوسط: أنسيلمو "الوحدة" وروبن نيفيز "الهلال".

في خط الهجوم: حيث العيسي "الوحدة" روبن كوايسون "الاتفاق" عبدالرزاق حمدالله "الاتحاد" وصالح آل عباس "الرياض".

يحتل نادي الاتحاد المركز الاول في الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الأهلي والاتفاق، وهناك 4 أندية لم تحصد أي نقاط في أول جولتين وهي النصر والخليج والحزم والرائد.

تنطلق الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل والتي تستمر على يومين وتنتهي يوم الجمعة، وستقام 5 مواجهات يوم الخميس المقبل بالإضافة إلى 4 مواجهات يوم الجمعة الختامي للجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.