الكشف علي العاملين بإدارة قنا التعليمية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن نجاح الفرق الطبية بمديرية الصحة في عقد ندوات توعية وتثقيف صحي للعاملين بالإدارة الصحية بقنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

وأوضح الدكتور راجي أن مديرية الصحة قد عقدت بروتوكول تعاون بين المديرة والإدارة التعليمية بقنا، شملت التوعية حول أمراض الصيف المختلفة التي قد تلحق بالمواطنين وطرق التعامل مع الحالات المصابة.

كما عقد ندوات توعية حول خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة والتي شملت العديد من الخدمات الطبية المختلفة كالكشف عن الضغط والسكر والإعتلال الكلوي والأمراض المزمنة المختلفة .

وكذلك الكشف عن سرطان الثدي لدي السيدات والتوعية حول الكشف الذاتي المبكر للسرطان.

وأضاف تاوضروس أن فريق المديرية بقيادة الدكتورة ريم برغوت مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية والدكتورة تغريد يس والدكتورة دعاء ابوالمجد، قد نجح في توقيع الكشف علي أكثر من ٣٥٠ فرد من العاملين بمديرية التربية والتعليم وتحويل المصابين منهم للمستشفي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

هذا وأكد تاوضروس علي إنتشار الفرق الطبية في ربوع المحافظة من أجل وصول خدمات تلك المبادرة لجميع المواطنين بالمحافظة داعيا المواطنين بضرورة الإستفادة من تلك الخدمات والتي تقدم جميعها بالمجان.