عاجل
اتحاد "إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يدعو المجتمع الدولي لتصحيح الظلم الواقع على الفلسطينيين
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إخماد حريق كابينة كهرباء بالهرم |بلا إصابات

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت  قوات الحماية المدنية اليوم الثلاثاء،  فى السيطرة على حريق كابينة كهرباء بمنطقة الهرم في الجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

txt

ماس كهربائي وراء حريق في محل بويات ببولاق الدكرور

txt

السيطرة على حريق محدود في بعض المخلفات الزراعية بالأقصر

إخماد حريق كابينة كهرباء بالهرم |بلاإصابات

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بكابينة كهرباء بمنطقة الهرم في الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وفي واقعة اخري ، اندلع حريق في محل بويات ببولاق الدكرور، وجرت السيطرة على النيران بإشراف  مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، و وكيل الإدارة، بعدما التهمت النيران كمية كبيرة من علب البويات بالمحل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و تلقى من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية، إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل للحدايد والبويات، بشارع ناهيا.

على الفور، انتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين نشوب الحريق داخل المحل واحتراق عدد كبير من علب الدهانات، وبسؤال مالك المحل لم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي

مواد متعلقة

رفض استئناف صينين و9 آخرين في قضية تطبيق هوج بول بتهمة توظيف أموال

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بقليوب

الفيس كشف سرهما.. ضبط شخصين سرقا دراجة نارية بالعبور

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بشبين القناطر

التصريح بدفن جثمان مقاول ألقي بنفسه في الرياح التوفيقي بكفر شكر

دخل في جرار زراعي .. وفاة سائق دراجة نارية بشبين القناطر

طليق البلوجر هبة السيد "أم زياد" يكشف عن علاقة ابنه بنجلته في تحقيقات النيابة

قعدة كيف .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته بالقناطر الخيرية