إخماد حريق كابينة كهرباء بالهرم |بلا إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، فى السيطرة على حريق كابينة كهرباء بمنطقة الهرم في الجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

إخماد حريق كابينة كهرباء بالهرم |بلاإصابات

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بكابينة كهرباء بمنطقة الهرم في الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة اخري ، اندلع حريق في محل بويات ببولاق الدكرور، وجرت السيطرة على النيران بإشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، و وكيل الإدارة، بعدما التهمت النيران كمية كبيرة من علب البويات بالمحل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و تلقى من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية، إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل للحدايد والبويات، بشارع ناهيا.

على الفور، انتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين نشوب الحريق داخل المحل واحتراق عدد كبير من علب الدهانات، وبسؤال مالك المحل لم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي