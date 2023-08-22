سيطرت الحماية المدنية بالجيزة ، علي حريق في محل بويات ببولاق الدكرور، وجرت السيطرة على النيران بإشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة،ووكيل الإدارة، بعدما التهمت النيران كمية كبيرة من علب البويات بالمحل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ماس كهربائي.. وراء حريق في محل بويات ببولاق الدكرور

كانت البداية بتلقى اخطارا من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية، إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل للحدايد والبويات، بشارع ناهيا.

على الفور، انتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين نشوب الحريق داخل المحل واحتراق عدد كبير من علب الدهانات، وبسؤال مالك المحل لم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وفي واقعة اخري ، لقى شخصان مصرعها، بينما أصيبت ربة منزل فى حادث تصادم أسفل كوبرى بشتيل بمنطقة إمبابة، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية «موتوسيكل» و«توك توك» أسفر عن متوفين ومصابين.

وانتقل رئيس مباحث المنيرة الغربية بالجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين له أن «توك توك» يقوده سائق بعمر ٤٠ سنة، و موتوسيكل يستقله عامل ٣٠ سنة (توفيا هما الاثنان) وربة منزل ٣٠ سنة مصابة بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اصطدمت خلال سيره بدراجة بخارية يقودها شخص بعمر ٢٠ سنة، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ربة منزل، وتم نقل المتوفين والمصابة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وقد أحال اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، المحضر إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، واستكمال إجراءات التصريح بالدفن.

كما تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي بمنطقة منشأة القناطر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.