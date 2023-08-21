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الإثنين 21 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اندلاع حريق في غابات إسطنبول وانتشار واسع لفرق الإطفاء

حريق في غابات
حريق في غابات

اندلع حريق في غابات منطقة سيليفري في إسطنبول بتركيا، وتم إرسال العديد من فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وشاركت مروحيات في إخماد الحريق.

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وقالت قناة "إن تي في" التركية: "اندلع الحريق في غابة بين حي سلتيك وحي بويوك تشافوشلو حوالي الساعة 15.00 بتوقيت تركيا.. وبسبب صعوبة التضاريس، تشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء الحريق”.

وأضافت القناة: “رجال الدرك اتخذوا تدابير أمنية نشطة والمنطقة مغلقة حاليا أمام المواطنين. هناك مروحيتين تشتركان في إطفاء الحريق، وتأخذ المياه من البحر وخزان مجاور ".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليونانية (أمانا)، بأن حريق غابات كبير، اندلع بالقرب من بلدة ألكسندروبوليس، شمال شرق اليونان، ويهدد المستوطنات القريبة.

اندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث شارك العشرات من رجال الإطفاء، بمساعدة سيارات الإطفاء والطائرات في جهود إخماد النيران.

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