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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مستشار رئيس الجمهورية يتفقد بعض المشروعات الخدمية بمدينة الشلاتين فى البحر الأحمر

الجولة
الجولة

أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية ، أن القيادة السياسية لديها خطط تنموية كبيرة وتقدم كل الدعم لحصول المواطنين علي كافة الخدمات بمختلف مدن جنوب البحر الأحمر ، جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الشلاتين لتفقد بعض المشروعات الخدمية ، يرافقه اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة  البحر الأحمر واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، واللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين  والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر .

بدأت الزيارة بتفقد المجزر الآلي بالمدينة ، حيث ناقش اللواء أحمد جمال الدين المعوقات التي تواجه تشغيله ، مطالباً  بسرعة الانتهاء من جميع مشاكل التمويل ليتم تشغيل المجزر في القريب العاجل  ، كما اضاف اللواء محمد البنداري أن هذا المجزر تبلغ مساحته الإجمالية 63000 متر مربع ويستوعب 800 رأس غنم و 200 رأس من الجمال والماشية يومياً ،  مضيفاً أن تشغيله سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء المدينة .

كما قام مستشار الرئيس والسكرتير العام بتفقد قصر الثقافة ومركز الشباب بالمدينة لمتابعة سير العمل بهما ، حيث طالب اللواء أحمد جمال الدين مديري قصر الثقافة و مركز الشباب بوضع خطه لتنفيذ العديد من البرامج الثقافية والفنية والرياضية التي تستهدف جميع اهالي المدينة من الشباب والشيوخ والسيدات والأطفال .

واختتم اللواء أحمد جمال الدين واللواء محمد البنداري  جولتهم بتفقد ميناء الصيد بالشلاتين والذي يقام علي مساحة 150 الف متر مربع وبتكلفة تقديرية 422 مليون جنيه ، ويتضمن مبني اداري ،و أرصفة بحرية ،و ساحات ومخازن مبردة ورافع وحدات ميكانيكى وورشة إصلاح وصيانة للسفن ومظلات وساحات انتظار ومحطة وقود ومصنعي ثلج وصالات لفرز وتغليف الأسماك ،  ومسجد وكافيتريات ومتاجر لمستلزمات وحدات الصيد وقطع غيار ومناطق خضراء ومكتب بريد واتصالات وعيادة طبية وشبكة مرافق كاملة من طرق «مياه – صرف وشبكة حريق واتصالات» .

الجولة 
الجولة
الجولة
الجولة
الجولة
الجولة
الجولة
الجولة

الجولة

 