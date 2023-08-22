مستشار رئيس الجمهورية يتفقد بعض المشروعات الخدمية بمدينة الشلاتين فى البحر الأحمر

أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية ، أن القيادة السياسية لديها خطط تنموية كبيرة وتقدم كل الدعم لحصول المواطنين علي كافة الخدمات بمختلف مدن جنوب البحر الأحمر ، جاء ذلك خلال زيارته لمدينة الشلاتين لتفقد بعض المشروعات الخدمية ، يرافقه اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد ، واللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر .

بدأت الزيارة بتفقد المجزر الآلي بالمدينة ، حيث ناقش اللواء أحمد جمال الدين المعوقات التي تواجه تشغيله ، مطالباً بسرعة الانتهاء من جميع مشاكل التمويل ليتم تشغيل المجزر في القريب العاجل ، كما اضاف اللواء محمد البنداري أن هذا المجزر تبلغ مساحته الإجمالية 63000 متر مربع ويستوعب 800 رأس غنم و 200 رأس من الجمال والماشية يومياً ، مضيفاً أن تشغيله سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء المدينة .

كما قام مستشار الرئيس والسكرتير العام بتفقد قصر الثقافة ومركز الشباب بالمدينة لمتابعة سير العمل بهما ، حيث طالب اللواء أحمد جمال الدين مديري قصر الثقافة و مركز الشباب بوضع خطه لتنفيذ العديد من البرامج الثقافية والفنية والرياضية التي تستهدف جميع اهالي المدينة من الشباب والشيوخ والسيدات والأطفال .

واختتم اللواء أحمد جمال الدين واللواء محمد البنداري جولتهم بتفقد ميناء الصيد بالشلاتين والذي يقام علي مساحة 150 الف متر مربع وبتكلفة تقديرية 422 مليون جنيه ، ويتضمن مبني اداري ،و أرصفة بحرية ،و ساحات ومخازن مبردة ورافع وحدات ميكانيكى وورشة إصلاح وصيانة للسفن ومظلات وساحات انتظار ومحطة وقود ومصنعي ثلج وصالات لفرز وتغليف الأسماك ، ومسجد وكافيتريات ومتاجر لمستلزمات وحدات الصيد وقطع غيار ومناطق خضراء ومكتب بريد واتصالات وعيادة طبية وشبكة مرافق كاملة من طرق «مياه – صرف وشبكة حريق واتصالات» .

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة

الجولة