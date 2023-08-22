الأهلي ينظم يومًا طبيًا للأعضاء .. الجمعة المقبل

ينظم النادي الأهلي بالشراكة مع إحدى مراكز الخدمات الطبية، فعاليات مجانية لأعضاء النادي الأهلي، تشمل يوما صحيًا شاملاً الجمعة المقبل بمقر الجزيرة، وذلك ضمن برنامج خدمات رعاية طبية فائقة للأعضاء والعاملين بالنادي على حدٍ سواء.





وأكدت إدارة الأهلي على أنه من المقرر أن تقوم الشركة خلال فعاليات اليوم الصحي بتقديم خدمات صحية تشمل قياس السكر والضغط والوزن، وكشف عظام وباطنة من خلال الفريق الطبي بمستشفى الأندلسية.

يذكر أن الشركة الطبية المتعاقدة مع الأهلي تقوم بتقديم برنامجها المتميز لكل أعضاء النادي وأسر العاملين لمدة أربع سنوات، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة لتوفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لكافة الفئات من خلال النادي الأهلي كبوابة للمجتمع المصري بشكل عام وتماشيًا مع توجهات الدولة بتقديم الرعاية الصحية والكشوفات المبكرة.

وعلى الصعيد الإداري ، أعلنت إدارة الأهلي \طرح ممارسة عامة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لتوريد ملابس وأدوات رياضية لزوم فرق النشاط الرياضي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، على أن يتم فتح المظاريف الخاصة بذلك الشأن يوم الإثنين ١١-٩-٢٠٢٣، الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر النادي بالجزيرة.

وحدد النادي الأهلي مبلغ ١٠٠ ألف جنيه للتأمين الابتدائي، على أن تكون قيمة كراسة الشروط ٣٥٠ جنيهًا، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات، التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي بالجزيرة، بموجب تفويض رسمي من الشركة المتقدمة للاستفادة.

تفقد فرع الشيخ زايد ..

وتفقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبوع الماضي عددًا من المشروعات الإنشائية داخل فرع الأهلي بالشيخ زايد، وجاء في مقدمتها منطقة جلوس الأعضاء التي تم افتتاحها مؤخرًا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بها، وكذلك متابعة مراحل العمل في ملاعب كرة القدم المغطاة بالنجيل الصناعي وملاعب البادل وأماكن انتظار السيارات وبوابة النادي، وغيرها من المشروعات المقرر افتتاحها تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة والمدرجة ضمن الخطة الإنشائية بالفرع.

وقام بمرافقة الخطيب خلال جولته كل من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع زايد، واللواء يحيى أباظة مدير الأمن وبحضور الشركة المنفذة للمشروعات.