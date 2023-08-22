البلوجر الألماني نويل روبنسون يظهر في إعلان قميص الأهلي الجديد

ظهر البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون في إعلان النادي الأهلي عن قميصه الجديد وسط عدد كبير من نجوم القلعة الحمراء الحاليين والقدامي أبرزهم النجم خالد بيبو مدير الكرة وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

وشهد الإعلان ظهور اللاعبين علي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وحسين الشحات وعدد من نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

احتفالية ضخمة في الأهلي الأربعاء

وحقق الأهلي العديد من الإنجازات خلال الموسم الكروي الماضي على مستوى الأنشطة المختلفة في النادي، ومن المقرر أن يقيم النادي احتفالية يوم الأربعاء ستشهد حضور عدد كبير من نجوم النادي الحاليين والقدامى.