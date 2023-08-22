الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البلوجر الألماني نويل روبنسون يظهر في إعلان قميص الأهلي الجديد

نويل روبنسون في إعلان
نويل روبنسون في إعلان قميص الأهلي

ظهر البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون في إعلان النادي الأهلي عن قميصه الجديد وسط عدد كبير من نجوم القلعة الحمراء الحاليين والقدامي أبرزهم النجم خالد بيبو مدير الكرة وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

txt

الأهلي يُفكر في الانسحاب من مشاركة فرج عامر في العلمين

txt

الأهلي يتوصل لـ اتفاق مع كولر لتمديد عقده موسمين

وشهد الإعلان ظهور اللاعبين علي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وحسين الشحات وعدد من نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي. 

احتفالية ضخمة في الأهلي الأربعاء

وحقق الأهلي العديد من الإنجازات خلال الموسم الكروي الماضي على مستوى الأنشطة المختلفة في النادي، ومن المقرر أن يقيم النادي احتفالية يوم الأربعاء ستشهد حضور عدد كبير من نجوم النادي الحاليين والقدامى.