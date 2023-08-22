الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية النيجر ويتضامن مع إيكواس

قرر مجلس السلم والأمن التابع لـ " الاتحاد الإفريقي "، تعليق عضوية النيجر في كافة الأنشطة الإتحاد، جراء إستمرار حبس الرئيس محمد بازوم الذي انقلب عليه مجموعة من العسكريين في الدولة.

وأكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن كامل تضامنه مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" ،بشأن "التزامها استعادة النظام الدستوري دبلوماسيا" في البلاد.



ودعا الاتحاد الإفريقي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، دوله الأعضاء، والمجتمع الدولي إلى "الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للنظام غير القانوني في النيجر".



كما أعلن الاتحاد الإفريقي كذلك رفضه "أي تدخل خارجي في شؤون القارة سواء كان من دولة أم من شركة عسكرية".



وعلى صعيد آخر، رفضت مجموعة "إيكواس" مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر، يقضي بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، وهددت بأن التدخل العسكري من أجل استعادة الشرعية يظل قائما، مع إعطاء الأولوية للحل السلمي.