براءة شخص من تهمة إحراز مخدر الهيروين في 15 مايو

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها ببراءة شخص من تهمة إحراز جوهر الهيروين المخدر في منطقة 15 مايو.

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وكشف أمر الإحالة، ان المتهم ر، - ٣٥ سنة - عامل - مقييم أبو رجوان البحرى مركز البدرشين الجيزة، لأنه في ۲۰۲۲/۱۰/۱۸ بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو محافظة القاهرة، احرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد محري التحريات، رائد شرطة و معاون قسم ١٥ مايو في القضية انه شاهد المتهم يقود دراجة نارية عكس الاتجاه، وعندما توجه إليه وبتفتيشة عثر بحوزته على ٣ لفافات لجوهر الهيروين المخدر،و مبلغ مالي و هاتف محمول بمواجهته بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبلغ المالي من متحصلات بيعه للمواد المخدرة والهاتف المحمول لتسهيل مزواله نشاطه الاجرامي.

وثبت بتقرير المعمل الكيمائي ان المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنوا أربعة جرامات و اثنا عشر سنتيجرام.

يكون المتهم المذكور قد ارتكب الجناية المؤتمة بالمواد ٢٠١، ١/٧، ١/٣٤ بند ٢ ، ٢ بند ١/٤٢٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ٢ من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة