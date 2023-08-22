أوراوا الياباني يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا

نجح نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني في التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا في النسخة الجديدة بعد تغلبه على فريق لي مان في الملحق الآسيوي.

وكان أوراوا قد توج بلقب دوري أبطال أسيا في النسخة الماضية على حساب الهلال السعودي بهدفين لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويعد الهلال السعودي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أسيا بأربعاة ألقاب ويليع أوراوا ريد دياموندز، وبوهانج ستيلرز، بثلاثة ألقاب لكل فريق.

وتقام قرعة دوري أبطال آسيا 2024، يوم الخميس 24 أغسطس، في مقر الاتحاد الأسيوي، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويضم دور المجموعات بدوري أبطال أسيا 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية وسيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة ولغاية العاشرة.