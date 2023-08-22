بالتزامن مع ارتفاع أسعاره عالميًا.. موعد حصاد الأرز المصري

تشهد أسعار الأرز عالميًا ارتفاعًا كبيرًا، وذلك نتيجة القرار الذي أصدرته الهند في 20 يوليو 2023 بحظر تصدير الأرز الأبيض، بهدف خفض أسعاره المحلية، مما أدى للإقبال الكبير على شراء الكميات المتوفرة في الأسواق حول العالم وتخزينها مما انعكس بالسلب على أسعاره على مستوى العام.

وتعد الهند هي الدولة الأولى على مستوى العالم في زراعة الأرز وتصديره، إذ تساهم بحوالي 40% من التجارة العالمية في الحبوب، ويليها في التصدير دول فيتنام وباكستان وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية.

موعد حصاد الأرز المصري

ويعد الأرز المصري، من أجود أنواع الأرز على مستوى العالم، إذ تسعى الدولة في توسعة الرقعة المنزرعة بمحصول الأرز لسد الاحتياج المحلي، والتصدير للخارج للاستفادة من العملة الصعبة.

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن موسم حصاد الأرز سيبدأ بعد حوالي 10 أيام ويستمر لمدة شهر، متوقعًا انخفاض أسعار الأرز بالسوق المصري بعد الحصاد ليصل كيلو الأرز الفاخر إلى 20 جنيه.

وأوضح أبو صدام، أن إنتاج مصر من محصول الأرز هذا العام يعد من الأفضل على مستوى العالم، إذ وصل حجم الرقعة الزراعية لمحصول الأرز هذا العام إلى حوالي مليون و600 ألف فدان في 9 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي الإسكندرية ودمياط والشرقية وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية والغربية.