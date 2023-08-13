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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل الضوابط الجديدة لتداول الأرز الحر في الأسواق (فيديو)

الأرز
الأرز

‏قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن الدولة تسعى لاتخاذ ضوابط لتداول الأرز في الأسواق، حرصا على المستهلك.

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إلزام شركات الأرز الحر بكتابة الاسم والسعر والوزن على العبوات

وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر فضائية"المحور" مساء اليوم ، أن هذا سوف يمنع التلاعب، وبيع السلعة بأكثر من سعر، وأيضا يمنع ممارسات تعطيش السوق من سلعة الأرز، وبعد هذه الضوابط المواطن سوف يشتري السلعة بنفس السعر المكتوب عليها ونحن طلبنا أكثر من مرة بكتابة سعر السلعة عليها.

منظومة رقابية على التجار والدولة تتدخل لحماية المستهلك 

وأشار إلى  أن هناك أيضا منظومة رقابية على التجار والدولة تتدخل لحماية المستهلك وتوحيد سعر السلعة أو على الأقل وضع سعر محدد مكتوب على السلعة.

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إلزام شركات الأرز الحر بكتابة الاسم والسعر والوزن على العبوات

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