الأحد 20 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بشرى عن أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة.. هيغرق الدنيا (فيديو)

الأرز
الأرز

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قضية التموين تُعتبر ملفًا أمنيًا قوميًا بالنسبة لمصر، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكف على مناقشة مسألة الأمن الغذائي في كل لقاء له.

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إلزام شركات الأرز الحر بكتابة الاسم والسعر والوزن على العبوات

وأضاف أحمد موسى  خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مساء اليوم  أن سوق الأرز سيشهد تغيرات جوهرية ابتداءً من أكتوبر المقبل، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز بشكل ملحوظ، مردفا:" الأرز هيغرق الدنيا خلال شهر أكتوبر".

نعمل على تعزيز إنتاج الأرز في مصر

وأكد أحمد موسى أن الوضع لن يكون مثل العام الماضي، حيث تم العمل على تعزيز إنتاج الأرز في مصر، ناقلا عن وزير التموين أن الاحتياجات الفعلية للبلاد من الأرز تبلغ 1.2 مليون فدان، ولكن تم زيادتها بمقدار 400 ألف فدان تقريبًا خلال هذا العام.

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