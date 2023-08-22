احذر سرطان اللسان.. أسباب الإصابة والأعراض

سرطان اللسان، نوعًا من الأورام الخبيثة التي تصيب الإنسان نتيجة ممارسات خاطئة وغير صحية أو العامل الوراثي.

تساءل الكثيرون عن مرض سرطان اللسان، بعد وفاة ماريا أمير متأثرة به، وذلك بعد رحلة قاسية من معاناتها مع المرض اللعين انتهت بمفارقتها للحياة وانتصار الخبيث عليها.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسباب الإصابة بمرض سرطان اللسان وأعراضه.

أعراض الإصابة بسرطان اللسان

التهاب اللسان، وآلام شديدة بالفم.

صعوبة المضغ والبلع.

ألم في الفك والحلق.

تيبس في اللسان والفك.

ظهور بقع حمراء على اللسان ومنطقة الفم.

ظهور قرح على اللسان.

تورم ونزيف في اللسان.

تنميل اللسان والفم.

تغيرات في الصوت.

أسباب الإصابة بسرطان اللسان

التدخين.

الإصابة من قبل بأنواع سرطانات في الخلايا الحرشفية.

سوء التغذية، وتناول اللحوم المصنعة بكثرة.

تناول الكحول.

الإصابات بعدوى بكتيرية أو فيروسية.

إهمال نظافة الفم.

الوراثة ووجود تاريخ عائلي من السرطانات.