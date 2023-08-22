هزت السوشيال ميديا بوفاتها.. رحلة كفاح ماريا مع سرطان اللسان

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن على وفاة محاربة السرطان "ماريا أمير"، التي فارقت الحياة عقب رحلة قاسية مع المرض اللعين، إذ انتصر الخبيث على صاحبة السابعة والعشرين ربيعًا، محطمًا آمالها في الحياة، وأحلامها لعش الزوجية الذي كان ينتظرها، لولا قضاء الله وقدره.

رحلة ماريا مع سرطان اللسان

عانت الشابة من المرض الخبيث، فترة ليست بقليلة على الإطلاق، إذ اكتشفته بالصدفة حين شعرت بآلام بسيطة في المعدة لتزور الطبيب الذي أكد لها إصابتها بسرطان اللسان عقب التأكد من الفحوصات الطبيبة، لتدخل الفتاة بعدها نفق مظلم لم تخرج منه، بل دُفنت داخله في نهاية المطاف.

كان الأمل هو رفيق "ماريا" طوال رحلة العلاج رغم الألم وقسوة العلاج، إلا أنها كانت تستقوى برفقة خطيبها "صموئيل" وأسرتها وأصدقائها، الذين طالما قدموا لها يد العون والمواساة، لزرع الصبر في نفسها ودعمها لمواجهة المجهول.

تلقت "ماريا" آلاف الدعوات والأمنيات الصادقة من رواد "السوشيال ميديا" في الشفاء، وإتمام زواجها، إذ كانت الفتاة تجهز لزفافها رغم الألم ولكن كان الأمل دائمًا في نفسها وقلبها.

وكان لخبر وفاة "ماريا أمير"، وقع مؤلم على قلوب كل المقربين لها، وأيضًا "السوشيال ميديا" التي خيم عليها الحزن، إذ كتب أبانوب قيصر: وفاة محاربة جديدة من محاربات السرطان ملعون المرض.

وفاة محاربة السرطان ماريا

ونشرت مارينا لويس: في حين إننا كلنا قلبنا موجوع عليكي وإن كل الناس بتتكلم عنك و قد ايه كنتي قوية وشاكرة علي كل الوجع اللي عديتي بيه، انتي دلوقتي عايشة بجد بس عايشة في مجد عظيم وحاسة بفرح احنا عمرنا ما هنفهمه، صلي عنا يا ماريا إن ربنا يدينا إيمان زي اللي كان عندك وأنه يبعت تعزيه لكل الناس اللي قلبها موجوع عليكي.

وفاة محاربة السرطان ماريا

وكتبت سارة عادل على صفحتها: "قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الإِيمَانَ"، مع السلامة يا ماريا اذكرينا أمام عرش النعمة يارب اسند عزي و طبطب علي قلب أصحابها و خطيبها و عائلتها.