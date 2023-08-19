سرطان البريتوني الأولي .. أكثر الفئات المعرضة للإصابة به

سرطان البريتوني الأولي هو سرطان نادر يصيب الغشاء البريتوني، وهو طبقة من الأنسجة المبطنة للبطن، وغالبًا لا يلاحظ الأشخاص الأعراض حتى يتقدم السرطان ونتيجة لذلك ، يتم تشخيص معظم الناس بسرطان البريتوني في مرحلة لاحقة، وتميل العلاجات الأولى إلى أن تكون الجراحة تليها العلاج الكيميائي أو العلاج الموجه.

يغطي الصفاق أيضًا الأعضاء الموجودة داخل البطن ، بما في ذلك:

مثانة.

أمعاء.

المستقيم.

رَحِم.

يتكون الصفاق من خلايا طلائية تحمي أسطح جسمك. ينتج الصفاق أيضًا سائلًا يسمح لأعضائك بالتحرك داخل بطنك، ويحدث سرطان البريتوني الأولي عندما تنمو الخلايا داخل الصفاق بشكل غير طبيعي.

المعرضون لخطر الإصابة بسرطان البريتوني

النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان البريتوني الأولي من الرجال. تتشابه عوامل خطر الإصابة بسرطان البريتوني مع سرطان المبيض وتشمل:

العمر: معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البريتوني الأولي يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر.

الانتباذ البطاني الرحمي: يزداد الخطر إذا كنت تعانين من الانتباذ البطاني الرحمي ، عندما تنمو الأنسجة المشابهة للخلايا التي تبطن الرحم خارج الرحم.

الوراثة: وجود فرد من العائلة من الدرجة الأولى (أم أو أخت أو ابنة) مصاب بسرطان البريتوني أو سرطان قناة فالوب أو سرطان المبيض يزيد من خطر إصابتك، والنساء المصابات بطفرات جينية BRCA1 أو BRCA2 (تغييرات) لديهن أيضًا مخاطر أعلى، وكذلك يفعل الأشخاص المصابون بجينات متلازمة لينش (حالة وراثية تزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطانات).

الطول: الأشخاص الأطول أكثر عرضة للإصابة بسرطان البريتوني الأولي.

العلاج بالهرمونات البديلة: النساء اللواتي يستخدمن العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث لديهن مخاطر متزايدة.

السمنة: الأشخاص الذين لديهم كمية أكبر من الدهون في الجسم لديهم مخاطر أعلى.

التاريخ الإنجابي: قد يكون الأشخاص المصابون بالعقم أو ليس لديهم أطفال بيولوجيين أكثر عرضة للإصابة.