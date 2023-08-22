بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والبريد المصري

لتقديم الخدمات اللوجستية للعملية الانتخابية

وقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد؛ بهدف تقديم خدمات النقل اللوجستي لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع المحافظات.

جاء ذلك فى إطار استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومثل الهيئة القومية للبريد فى التوقيع على البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة.

من جهته عبر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، عن ثقة الهيئة الوطنية للانتخابات فى قيام البريد المصرى بأداء المهمة على أكمل وجه باستخدام إمكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية.