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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لتقديم الخدمات اللوجستية للعملية الانتخابية

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والبريد المصري

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

وقع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد؛ بهدف تقديم خدمات النقل اللوجستي لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة إلى جميع المحافظات.

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الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة

جاء ذلك فى إطار استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومثل الهيئة القومية للبريد فى التوقيع على البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة.

من جهته عبر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، عن ثقة الهيئة الوطنية للانتخابات فى قيام البريد المصرى بأداء المهمة على أكمل وجه باستخدام إمكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

 