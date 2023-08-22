قررت محكمة الجنايات بالزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثمانه وطهى أجزاء منها، وذلك إلى جلسة غد الأربعاء، للإطلاع على تقرير اللجنة الطبية الخماسية من أساتذة الطب النفسي المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء تلك الجريمة.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية عرض المتهمة على لجنة طبية خماسية لفحصها وتحديد مدى مسئوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء جريمتها.

تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة غد

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الشرقية، حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "هناء محمد حسن"، 37 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة الجنايات بالزقازيق، لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد أنهت حياة ابنها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على إنهاء حياة طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به، وخوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وأغلقت جميع المنافذ، وحينما انفردت المتهمة بطفها المجنى عليه مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بعصا الفأس قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتى أودت بحياته.