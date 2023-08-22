مهرجان الإسماعيلية للمانجو.. 27 وفدًا أجنبيًا شاركوا في الاحتفال والملتقى التصديري "صور"

شهدت محافظة الإسماعيلية، على مدار يومين، احتفالات الدورة الثانية لمهرجان المانجو، وسط حضور جماهيري كبير من المواطنين، وتخلل المهرجان فقرات غنائية وترفيهية واستعراضية، قدمتها فرق الإسماعيلية للتراث.

مهرجان الإسماعيلية للمانجو

ويستهدف مهرجان الإسماعيلية للمانجو، استقطاب فرص استثمارية، واعدة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، والتعرف على المنتجين من محافظة الإسماعيلية، وخلق فرص تسويقية جديدة لـ أنواع المانجو الإسماعيلاوي، وتعد الإسماعيلية المحافظة المصرية الأولى في إنتاج مختلف أنواع المانجو.

المتحدث الإعلامي لمهرجان الإسماعيلية للمانجو

ويقول محمد توفيق، المتحدث الإعلامي لمهرجان الإسماعيلية للمانجو، في تصريحات خاصة لــ بوابة الوفد الإلكترونية، إن الإعداد للدورة الثانية بدأ منذ الانتهاء من الدورة الأولى للمهرجان، وهي فكرة وليدة اقترحها محافظ الإسماعيلية، بعد أن رأى أن المحافظة لديها أكثر من مهرجان على مدار العام، ومع ذلك لا يوجد مهرجان لأهم محصول في المحافظة، ويستمر المهرجان على مدار يومين في نفس التوقيت كل عام.

مهرجان الإسماعيلية للمانجو

ويوضح المتحدث الإعلامي لمهرجان الإسماعيلية للمانجو، أن اليوم الأول يشمل كل الفاعليات، التي تقام على ثلاثة أجزاء: كرنفال احتفالي بشارع محمد علي أمام مبنى المحافظة يتقدمه المحافظ، بالإضافة إلى الوفود المشاركة، إلى جانب استعراضات غنائية وشعبية وتراثية ومجموعات الدراجات النارية والهوائية ومجموعات الاسكيت، بالإضافة إلى موكب سيارة كبيرة تحمل مجسم مانجا ضخم، وتنتهي الفاعليات الأولى في الساعة السادسة مساء.

الملتقى التصديري

ويتابع: الفاعليات الرسمية بدأت في الساعة السابعة وحتى الثانية عشر مساء، في نادي الجولف بالإسماعيلية، بمشاركة سفراء الدول الأجنبية والتجاريين، وهو شبه ملتقى تصديري، يضم جاليري لعرض أصناف المانجو والمنتجات التي تصنع منها، سواء عصائر أو عرض المانجو قطع بأشكال ورسومات إبداعية وحلويات مصنوعة من المانجا، بالإضافة إلى التعرف على المنتجيين في الإسماعيلية، لأن هدف المهرجان فتح أسواق جديدة وتصدير كميات أكبر.

كوريا الجنوبية

ويؤكد أن كوريا الجنوبية، حصلت على تصميمات من منتجات وأصناف المانجو الإسماعيلاوي، لتصنيعها لديهم، ولهم جناح كوري داخل المعرض سوف يعرضون فيه منتجاتهم من المانجو.

وزارة الزراعة

ويضيف: أن وزارة الزراعة تشارك في مهرجان المانجو الإسماعيلاوي، عبر تقديم إرشادات زراعية للمنتجين حول شرح أفضل الأصناف ومواعيد الزراعة المناسبة لكل صنف وآليات الحصاد، يوضح: أنه في نفس توقيت الملتقى التصديري يكون هناك حفل مفتوح للمواطنين في الشارع، يتخلله فقرات غنائية واستعراضية، وسوق مفتوح لبيع مختلف أصناف المانجو بسعر الجملة في الحديقة المفتوحة بالمنطقة نمرة 6.

محافظ الإسماعيلية

وتقدم اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال بمهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو ٢٠٢٣، بمشاركة 27 وفدًا من سفراء الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية، والسفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزبكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان، والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ومدير العلاقات الدولية بالغرفة، وعدد من البلوجرز.

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