رئيس وزراء كندا يهاجم فيسبوك: يضع الأرباح فوق سلامة الناس

هاجم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واتهمه بوضع أرباح الشركة فوق سلامة الناس، مع استمرار منصة التواصل الاجتماعي في حظر المحتوى الإخباري بالبلاد، في الوقت الذي لا تزال فيه حرائق الغابات تعصف بمناطق شمال غرب كندا.

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وقال ترودو في مؤتمر صحفي، إنه من غير المقنع تمامًا أن شركة مثل «فيسبوك» تختار وضع أرباح الشركة قبل ضمان أن تقوم مؤسسات الأخبار بتوصيل أحدث المعلومات للكنديين والوصول إليهم، حيث يمضي الكنديون جزءًا كبيرًا من وقتهم على الإنترنت، وعلى مواقع السوشيال ميديا وفيس بوك.

وجرى وضع نحو 60 ألف شخص عبر أراضي شمال غرب كندا وكولومبيا البريطانية تحت أوامر الإجلاء منذ يوم الأحد، وفقًا لأحدث الأرقام المتاحة من المسؤولين الكنديين، ووصف «ترودو» الدمار الذي سببته الحرائق بالمروع، وأشاد بالكنديين لنهوض لدعم الإجلاء.

وفى وقت سابق هذا الشهر، بدأت شركة ميتا المالكة لفيسبوك في حظر روابط الأخبار من فيسبوك وإنستجرام في كندا، ردًا على تشريع تم إقراره أخيرًا في البلاد، والذي يطلب من شركات التكنولوجيا التفاوض لدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل نشر محتواها.

جاء ذلك خلال تغطية عبر القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالات.