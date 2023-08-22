وزارة الحج والعمرة.. تسهيلات جديدة للمعتمرين من باكستان

وزارة الحج والعمرة.. باتت من اكثر المؤسسات بحثًا بالمملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع تقديمها المزيد من المعلومات والتسهيلات للمعتمرين من مختلف انحاء العالم، وأخرهم جمهورية باكستان الإسلامية.

وزارة الحج والعمرة الأكثر بحثا بعد نشرها لطريقة الطواف بالكعبة

ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس تويتر سابقًا"، تسهيلات خاصة بالتأشيرات لاداء العمرة للقادمين من باكستان، بجانب عدد من الخدمات لضيوف الرحمن.

وزارة الحج والعمرة.. تأشيرات العمرة للقادمين من باكستان

إتاحة العمرة بكافة انواع تأشيرات الدخول. تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا. إصدار تأشيرة العمرة من منصة " نُسك" خلال 24 ساعة او أقل.

الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من باكستان

حجز خدمات السكن والإقامة مسبقًا عبر نُسك.

خفض التأمين من 235 إلى 88 ريالًا سعوديًا.

زيارة وزير الحج والعمرة لباكستان

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، قام بزيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، منذ أيام للوقوف على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة وتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين، والاجتماع بعدد من المسؤولين لمناقشة تسهيل إجراءات قدوم معتمري جمهوريتي باكستان وبنغلاديش، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات "رؤية المملكة 2030".

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جاءت زيارة وزير الحج والعمرة لباكستان وبنغلاديش ضمن سلسلة الزيارات الدولية التي انطلقت مطلع العام الماضي، 2022، وتأتي امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة لخدمة الإسلام والمسلمين من جميع أنحاء العالم.