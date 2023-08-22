وزارة الحج والعمرة الأكثر بحثا بعد نشرها لطريقة الطواف بالكعبة

احتلت وزارة الحج والعمرة مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقة الطواف بالكعبة المشرفة، والسعي بين الصفا والمروة وفق لما نشرته الوزارة مؤخرًا.

طريقة الطواف بالكعبة المشرفة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "اكس" "تويتر سابقًا"، أن الطائف يبدأ طوافه باستقبال الحجر الأسود والطواف حول الكعبة المشرفة، إلى أن يحاذي الحجر الأسود مرة أخرى فيكون بذلك قد أكمل شوطا واحدًا؛ ويستمر حتى يكمل الأشواط السبعة.

ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أن الدعاء في الطواف سنة، فللطائف أن يتقرب إلى ربه ويدعو بما يحب.

السعي بين الصفا والمروة

كما نشرت وزارة الحج والعمرة الأية الكريمة ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّه﴾ موضحة طريقة السعي بين الصفا والمروة، والتي يبدأ المعتمر سعيه من الصفا، ويعد قطع المسافة من الصفا إلى المروة شوطًا واحدًا، وتعد العودة من المروة شوطًا آخر؛ فيكمل المعتمر السعي حتى ينتهي من السبعة أشواط،

واستشهدت بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلة:" كان رسول صلى الله عليه وسلم، عند أول وصوله الصفا بعد الطواف يقرأ قوله تعالى: «إن الصفا والمروة من شعائر الله" سورة البقرة.

وشددت الوزارة على ضرورة الحجز المسبق للصلاة في الروضة الشريفة، لكي يستمر حفظ النظام ويتيح الفرصة للجميع بالصلاة، موضحة خطوات الحجز بشكل ميسر.